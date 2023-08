Moro: ‘Se o Brasil fosse uma série, diriam que roteirista está maluco’

Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, ex-juiz comentou sobre operação da Polícia Federal, disse que Walter Delgatti Neto é um ‘bandido’ e desejou ‘tudo de bom’ à deputada Carla Zambelli

Reprodução / Mornng Show Senador e ex-juiz Sergio Moro concede entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News



O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comentou nesta quarta-feira, 2, a operação da Polícia Federal que cumpre mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e que prendeu o hacker Walter Delgatti Neto. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato ironizou: “Se o Brasil fosse uma série da Netflix, diriam que o roteirista está maluco. Ver esse personagem da ‘Vaza Jato’ aparecer novamente”. A fala do senador faz referência ao episódio de invasão de telefones de autoridades envolvidas na força-tarefa, entre eles, o próprio Moro e o então procurador Deltan Dallagnol.

“Não conheço os detalhes da busca e apreensão para dar uma opinião sobre os fatos, mas desejo tudo de bom, espero que ela (Zambelli) possa superar esses episódios”, completou o parlamentar, que foi padrinho de casamento da deputada federal, mas disse ter se afastado dela após sua saída do governo Bolsonaro. Sobre Delgatti Neto, Sergio Moro se limitou a dizer que o hacker “é um bandido”. ” Esse sujeito não vale nada”, afirmou, se negando a dar outras opiniões. “Como disse, espero que os fatos sejam esclarecidos e a gente possa olhar para frente. O país precisa de certa pacificação, existe uma série de discussões importantes (em curso)”, completou.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a Operação 3FA nesta quarta-feira tem como um dos endereços o gabinete de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. A parlamentar e Delgatti são suspeitos de inserir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e outros 11 alvarás de soltura falsos nos sistemas do Poder Judiciário. O hacker já afirmou em depoimento anterior que a parlamentar queria contratá-lo para tentativa de invasão de urnas eletrônicas e de grampear Moraes. Em publicação em redes sociais nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que as investigações são relacionadas a ataques às instituições.