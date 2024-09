Deolane Bezerra e sua mãe são soltas após decisão judicial em Pernambuco

Desembargador Eduardo Gilliod foi responsável por revogar as prisões preventivas; influenciadora havia sido detida em 4 de setembro, sob a acusação de lavagem de dinheiro ligada a atividades de jogos ilegais

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Solange Bezerra, de 56 anos, havia sido presa junto com a filha



Deolane Bezerra, de 36 anos, e sua mãe, Solange Bezerra, de 56 anos, foram soltas na tarde de 24 de setembro de 2024, após uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ambas estavam detidas na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a 280 km de Recife. O desembargador Eduardo Gilliod foi responsável por revogar as prisões preventivas, impondo, em seu lugar, medidas cautelares que incluem a proibição de mudança de endereço sem aviso prévio e a obrigatoriedade de comparecimento à 12ª Vara Criminal. A prisão de Deolane ocorreu em 4 de setembro, sob a acusação de lavagem de dinheiro ligada a atividades de jogos ilegais.

A operação que investiga o caso, denominada Operação Integration, tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa. A defesa de ambas as acusadas refuta as alegações e expressa confiança no sistema judiciário. Entretanto, a situação de Deolane se complicou após sua liberação. No dia 10 de setembro, ela foi novamente detida por violar uma das medidas cautelares impostas, ao fazer publicações críticas sobre sua prisão nas redes sociais.

Essa ação foi considerada uma infração às condições estabelecidas pelo tribunal. A defesa de Deolane e Solange continua a argumentar que não houve qualquer irregularidade nas ações de suas clientes, reafirmando a confiança na Justiça.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller