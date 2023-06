Depois de ‘dia cheio’ com senadores independentes e de oposição, Zanin se reúne com PT e evangélicos

Também está marcada agenda com parlamentares do MDB; PSD fechou questão pela aprovação do nome do ex-advogado de Lula

Geraldo Magela/Agência Senado Advogado Cristiano Zanin visita gabinete da liderança do PT no Senado Federal



Em mais um dia de compromissos no Senado em busca de votos pela sua aprovação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visitou na manhã desta quarta-feira 14, a liderança do Partido dos Trabalhadores na Casa. Ele ainda tem reuniões agendadas para mais tarde com evangélicos e senadores do MDB. Hoje, inclusive, participará de um culto da Frente Parlamentar Evangélica e depois vai almoçar com os parlamentares. Esse é o segundo dia de périplo intenso antes de sua sabatina marcada para o próximo dia 21. Sempre acompanhado por assessores e um segurança do Senado, Zanin tem sido visto desde ontem caminhando pelos corredores do Congresso. Até agora, ele já foi recebido em quase 30 gabinetes de senadores. Além da liderança do PT, o advogado também visitou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o senador Romário (PL-RJ) nesta manhã.

No primeiro dia de “beija-mão”, o ex-advogado de Lula ganhou acordo do PSD em fechar questão na aprovação pela sua indicação ao STF. O partido conta com 15 senadores, a maior bancada da Casa, mas deverá entregar 14 votos favoráveis, já que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) não participa da votação por ser o presidente do Senado. Zanin também foi recebido pelo senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), relator da sua indicação, e visitou os gabinetes de Rogério Carvalho (PT-SE), Alessandro Vieira (PSDB-SE) e de parlamentares de partidos da oposição, como PP e Podemos. Zanin não foi ao gabinete do senador Sergio Moro (União-PR), embora a sala do ex-juiz da Lava Jato fique no mesmo corredor dos parlamentares visitados. Após passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o nome de Cristiano Zanin deverá ser aprovado pelo plenário da Casa, com 41 votos favoráveis. Caso autorizada, a posse no STF está prevista para agosto.