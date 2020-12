Deputada Isa Penna divulga vídeo e relata assédio de Fernando Cury dentro da Alesp

Parlamentar do Psol mostrou vídeo no qual Cury passa a mão nela durante votação de orçamento do estado de São Paulo e prometeu registrar boletim de ocorrência

TV Alesp/Reprodução de vídeo Assédio foi relatado pela deputada Isa Penna



A deputada Isa Penna (Psol), usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 17, para relatar ter sido assediada publicamente pelo deputado Fernando Cury (Cidadania) dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. “É possível verificar que o deputado Fernando Cury conversa com o deputado Rodrigo Moraes (DEM). Ele realiza um movimento em direção a mim e retorna a conversar com o deputado Moraes, que tenta impedi-lo com a mão, de se dirigir de novo à mim. O Deputado Cury, no entanto, ignora o gesto e se posiciona atrás de mim e apalpa meus seios, no que é imediatamente repelido por mim”, narrou a parlamentar nas redes. Ela prometeu que vai registrar queixa sobre o ocorrido formalmente.

A cena foi registrada durante a votação do orçamento do estado de São Paulo, que ocorreu na 65ª Sessão Plenária Extraordinária da Casa nesta quarta-feira, 16. Na ocasião, um texto-base com previsão de R$ 246,3 bilhões foi aprovado para o ano de 2021. Após a publicação da deputada nas redes sociais, o caso foi comentado por políticos como Guilherme Boulos (ex-candidato à prefeitura da capital pelo Psol), Tábata Amaral e Leci Brandão. Até o momento, o parlamentar não se posicionou sobre a denúncia publicamente nas redes sociais. O gabinete do deputado do Cidadania foi procurado pela Jovem Pan, mas não deu retorno à reportagem até o fechamento desta nota. Confira, abaixo, trecho do vídeo da TV Alesp divulgado nas redes sociais: