Humorista diz que perdeu quadro no ‘Fantástico’ por ser ‘muito nordestina’

Dadá Coelho fez um relato nas redes sociais contanto detalhes do caso e também citou uma apresentadora global

A atriz e humorista Dadá Coelho fez publicações polêmicas nas redes sociais no último fim de semana. A artista afirmou que perdeu um quadro no “Fantástico” por causa das suas raízes e não foi escolhida para participar de outra atração da Globo por ser “inteligente”. “Só eu, Deus e meu biógrafo sabem o que passei. Tive um quadro no Fantástico ‘a gente ganha pouco mas se diverte’. Chefão cancelou alegando: ‘Você é muito nordestina pra ter um quadro no Fantástico’. Chorei copiosamente lágrimas velhas”, escreveu Dadá. Ela acrescentou: “Como que se faz o caminho de volta ao ser demitida com um argumento desses? Nunca baixei minha cabeça nem pra pagar boqu*** pra esses escrotos. Ai de mim se num fosse eu! Autoestima é minha religião”.

Dadá também contou outro episódio em que foi barrada na emissora carioca. “O machismo nunca escolheu gênero. É um ideal compartilhado por homens e mulheres. Um acordo sombrio. Tem que acabar com o machismo. Sobretudo com o assédio moral praticado por mulheres chefonas que muitas vezes reproduzem o machismo praticado pelos homens. Uma apresentadora da Globo avaliou meu material e disse que não queria trabalhar comigo porque eu era muito inteligente e ela preferia o homem que estava concorrendo comigo. Inteligência é você organizar seu caos. Chorei copiosamente lágrimas velhas 2”, expôs a humorista sem citar nomes. Atualmente, a atriz participa da atração “A Culpa é da Carlota” no canal Comedy Central Brasil.

Texto da @carolzoccoli passou um filme aqui.

Só eu, Deus e meu biógrafo sabem o q passei.

Tive um quadro no Fantástico "a gente ganha pouco mas se diverte ".Chefão cancelou alegando: "VC É MUITO NORDESTINA PRA TER UM QUADRO NO FANTÁSTICO".

E mais: o machismo nunca escolheu gênero. É um ideal compartilhado por homens e mulheres. Um acordo sombrio.

