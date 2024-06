Deputada Luiza Erundina recebe alta de hospital em Brasília após três dias internada

Parlamentar passou mal durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) recebeu alta, neste sábado (8), do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, após ter sido internada na última quarta-feira, 5, por sentir-se mal durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. A parlamentar discursava sobre uma matéria da qual era relatora, quando teve dificuldades respiratórias e precisou ser retirada da sala, resultando na suspensão da sessão. Após ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passar por exames, Erundina teve resultados normais e foi transferida para o quarto na sexta-feira, 7. No mesmo dia, recebeu a visita do presidente Lula, Janja e Alexandre Padilha, que expressaram solidariedade e desejaram uma boa recuperação à deputada.

Nas redes sociais, Lula compartilhou a visita e palavras de apoio à parlamentar. Aos 89 anos, Luiza Erundina completará 90 anos em novembro. Nascida em Uiraúna, Paraíba, mudou-se para São Paulo na década de 1970, onde atuou como vereadora e deputada estadual. Em 1988, tornou-se a primeira prefeita de São Paulo pelo PT, vencendo 13 candidatos em um único turno. Após a alta, a deputada retornou ao hotel onde estava hospedada em Brasília, aguardando mais informações sobre seu estado de saúde.

