Deputado Alex Manente pede que governo assuma responsabilidade com preservação da Amazônia

EFE/Joédson Alves Foto de 24 de agosto de 2019, durante queimada da floresta amazônia em Rondônia



O Dia da Amazônia, comemorado nesta quinta-feria (5), foi marcado por discussões sobre a importância da preservação da maior floresta tropical no planeta. A data também foi lembrada por políticos, que destacaram a importância do governo brasileiro assumir responsabilidades com esse bioma tão importante. “O desequilíbrio climático e a paralisia do governo federal castigam nossa Amazônia. Uma realidade que impacta em todo o país. Neste dia da Amazônia o nosso grito é para que o governo do Brasil assuma suas responsabilidades com esse bioma tão importante.”, disse o deputado federal Alex Manente, que também destacou que o e o bioma desempenha um papel crucial no combate à mudança do clima. Só até agosto de 2024, foram registrados 38.266 focos de queimadas na Amazônia, o maior número desde 2005, quando foram contabilizados 63.764 focos.