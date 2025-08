Deputado Antônio Carlos Rodrigues diz que soube de sua expulsão do PL pela imprensa

Decisão foi tomada por Valdemar da Costa Neto, líder da legenda; suas críticas ao governo americano e elogios ao ministro Alexandre de Moraes parecem ter sido fatores determinantes para sua saída

Em Brasília, a recente expulsão do deputado Antônio Carlos Rodrigues do Partido Liberal tem gerado intensas discussões nos bastidores políticos. A decisão foi tomada por Valdemar da Costa Neto, líder da legenda, e continua a repercutir entre os membros do partido e analistas políticos. Rodrigues, em sua defesa, afirmou que suas manifestações sobre o presidente dos Estados Unidos foram um exercício legítimo de seu mandato parlamentar. Ele aguarda com serenidade um posicionamento oficial do partido sobre o ocorrido, destacando que toda a discussão está sendo analisada com respeito, apesar da decisão drástica de sua expulsão.

Antônio Carlos Rodrigues, que já fazia parte do Partido Liberal antes mesmo da chegada de Jair Bolsonaro, não era tradicionalmente visto como integrante de uma ala radical. No entanto, suas críticas ao governo americano e elogios ao ministro Alexandre de Moraes parecem ter sido fatores determinantes para sua saída. Informações de bastidores indicam que Rodrigues atuava como um elo entre o Partido Liberal e o Supremo Tribunal Federal, realizando sondagens e levando informações estratégicas. A expulsão é vista como uma medida radical, especialmente considerando a longa trajetória do deputado na legenda.

