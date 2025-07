Deputado Antonio Carlos Rodrigues é expulso do PL após criticar Trump e defender Alexandre de Moraes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou nesta quinta-feira (31) a expulsão do deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (SP) do partido. A decisão veio após declarações do parlamentar em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e críticas à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar sanções ao magistrado com base na Lei Magnitsky. Em entrevista ao portal Metrópoles, Rodrigues classificou a medida como um “absurdo” e afirmou que Trump deveria “cuidar dos Estados Unidos”.

“O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo”, disse Rodrigues. A fala provocou forte reação da bancada do PL, que já vinha pressionando pela saída do parlamentar, conhecido por sua proximidade com Moraes. Segundo Valdemar, a bancada considerou “uma ignorância sem tamanho” criticar o presidente americano, tratado por ele como “o presidente do país mais forte do mundo”.

“O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. Chega de arrumar confusão. Temos que arrumar o Brasil”, declarou Valdemar, em nota oficial. Rodrigues é amigo de Moraes há 30 anos e já havia saído em defesa pública do ministro em outras ocasiões. Ele era considerado um dos principais interlocutores entre o magistrado e setores do PL.

A expulsão reforça a disputa interna dentro do partido, especialmente entre alas mais alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros parlamentares vistos como próximos ao governo Lula. Em outro episódio recente, o deputado Yury do Paredão foi expulso do PL após aparecer em uma foto fazendo o gesto de “L”, associado ao presidente petista.