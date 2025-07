‘É triste ver a que ponto o Nikolas chegou’, diz Eduardo Bolsonaro

Filho de Jair Bolsonaro ecoou críticas de Allan do Santos após o deputado por Minas Gerais interagir com uma influenciadora que se opõe ao bolsonarismo

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira são colegas de partido no PL



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), protagonizou um desentendimento nesta segunda-feira (28) com o colega deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A discordância surgiu após Eduardo criticar Ferreira nas redes sociais por seu apoio a uma influenciadora que se opõe a seu pai Jair Bolsonaro. A crítica foi uma resposta a uma publicação do blogueiro Allan Dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos e é alvo de investigações pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, declarou Eduardo. Atualmente, Eduardo Bolsonaro enfrenta um inquérito no STF, acusado de atuar contra o Judiciário brasileiro a partir dos Estados Unidos, onde reside desde o início do ano. Nikolas Ferreira, alinhado ao bolsonarismo e membro do mesmo partido, o Partido Liberal, participa de manifestações em apoio à família Bolsonaro.

Vale lembrar que Jair Bolsonaro é réu em um processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Além disso, ele está sujeito a medidas cautelares por incitar, junto a Eduardo, os Estados Unidos a adotar “novas medidas e atos hostis contra o Brasil”, incluindo a proposta de submeter o funcionamento do STF à supervisão de outro país, o que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, fere a soberania nacional.

