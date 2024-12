Deputado busca atrair fábrica de ônibus elétricos de Taiwan para São Paulo

Tenente Coimbra visitou a ilha asiática com outros integrantes da Frente Parlamentar Brasil-Taiwan da Alesp; comitiva também conheceu startups que aplicam inteligência artificial na mobilidade urbana

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP) está articulando a instalação de uma fábrica de ônibus elétricos de Taiwan no litoral de São Paulo. A iniciativa foi discutida durante uma viagem à ilha asiática, realizada pela Frente Parlamentar Brasil-Taiwan da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), da qual o parlamentar faz parte. A missão, que contou com outros deputados como Gil Diniz (PL), André Bueno (PL) e Vitão do Cachorrão (Republicanos), teve como objetivo conhecer projetos tecnológicos e prospectar parcerias entre o estado paulista e Taiwan.

Durante a visita, a comitiva conheceu uma empresa taiwanesa especializada na fabricação de ônibus elétricos. Originalmente, a companhia planejava expandir suas operações para o Rio Grande do Sul, mas Coimbra busca trazer o investimento para São Paulo, mais especificamente para a Baixada Santista. “Queremos criar um complexo industrial no litoral paulista para expandir os investimentos e gerar empregos, além de possibilitar a transição para uma mobilidade urbana mais sustentável”, afirmou o deputado. Segundo Coimbra, a instalação de uma fábrica de ônibus elétricos em São Paulo também contribuiria para a substituição gradual de veículos a combustão por elétricos nos municípios paulistas.

Além da indústria de ônibus elétricos, a agenda da Frente Parlamentar incluiu visitas a outras empresas taiwanesas que desenvolvem tecnologias para transporte, como baterias de lítio que aumentam a autonomia de veículos elétricos. A comitiva também conheceu startups que aplicam inteligência artificial (IA) na mobilidade urbana.

Uma das propostas apresentadas durante a missão foi a criação de um intercâmbio educacional, que permitiria a estudantes brasileiros aprimorarem habilidades em áreas como inteligência artificial, impressão 3D e tecnologias industriais. Em contrapartida, estudantes taiwaneses poderiam realizar atividades relacionadas ao agronegócio no Brasil.

Os deputados paulistas também se reuniram com o vice-ministro de Relações Exteriores de Taiwan, Remus Li-Kuo Chen. No encontro, discutiram a possibilidade de cooperação técnica e capacitação de estudantes para atender demandas de setores produtivos da economia. “A parceria com Taiwan pode trazer benefícios importantes para São Paulo, como a geração de empregos e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Essa é uma articulação que pode impulsionar setores estratégicos para o Estado”, concluiu Coimbra.