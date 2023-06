Deputado dispara contra Lula na CPI do MST: ‘Maior ladrão do país’

Parlamentar ironizou uma fala da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que questionava a soltura de José Rainha, um dos líderes de movimentos por reforma agrária, acusado de extorquir produtores rurais

Divulgação/ Agência Câmara Deputado federal, Éder Mauro chamou Lula de "maior ladrão deste país" em sessão na Câmara dos Deputados



O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) disparou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamou o atual chefe do Executivo federal de “maior ladrão do país”. A declaração foi dada durante a CPI do MST, nesta terça-feira, 13, na Câmara dos Deputados. O parlamentar disse que, se Lula foi solto, o próximo a sair da prisão seria Marcola, considerado o principal chefe da maior facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC). O parlamentar ironizou uma fala da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que questionava a soltura de José Rainha, um dos líderes da reforma agrária, acusado de extorquir produtores rurais. “Não sei porque causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o José Rainha. Soltaram o Lula, o que querem mais? Se soltam o Lula, maior ladrão deste país, o José Rainha é fichinha. O próximo é o Marcola. Tenho certeza disso”, disse o parlamentar.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, defendeu Lula após fala do parlamentar e afirmou que o mesmo vai responder na Justiça. “Falta de respeito com o presidente da República. Vai responder na Justiça, deputado”, disse a petista.