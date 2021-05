Deputado do Podemos empurra petista Paulo Teixeira em comissão sobre cannabis; veja vídeo

Agressão aconteceu em sessão que discute um projeto de lei que tenta viabilizar a comercialização de remédios com o extrato ou partes da planta

Reprodução/TV Câmara As imagens da sessão mostram Garcia empurrando Teixeira e tirando seu microfone



O deputado Paulo Teixeira (PT-SP), presidente da comissão especial que discute medicamentos formulados com cannabis, foi agredido pelo também parlamentar Diego Garcia (Podemos-PR), que não aceitou uma decisão sobre o tema em uma sessão que acontecia na manhã desta terça-feira, 18, na Câmara dos Deputados. A comissão discute um projeto de lei de 2015 que tenta viabilizar a comercialização de remédios com o extrato ou partes da Cannabis sativa. As imagens da sessão mostram Garcia empurrando Teixeira e tirando seu microfone. Enquanto alguns parlamentares se levantaram para separar a discussão, outros gritavam para chamar os seguranças, além de exigirem respeito. O petista compartilhou o vídeo em seu Twitter.