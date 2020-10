Deputado do PT será relator do processo de impeachment de Witzel

Waldeck Carneiro (PT) foi sorteado relator durante a sessão inaugural do Tribunal Especial Misto, realizada nesta quinta-feira, no Tribunal de Justiça do Rio

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Sessão inaugural do Tribunal Especial Misto ocorreu nesta quinta-feira, 1º



O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) foi sorteado, nesta quinta-feira, 1º, relator do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). A escolha ocorreu na sessão inaugural do Tribunal Especial Misto, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Eleito em 2018 na esteira do bolsonarismo, Witzel está afastado temporariamente desde o final de agosto por ordem judicial e desde setembro também por decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), dentro do rito do processo de impeachment. O Tribunal Especial Misto será responsável por decidir se Witzel perderá o cargo ou será reconduzido a ele. Para cassá-lo são necessários sete dos dez votos. O governador afastado se diz vítima de perseguição.

A sessão inaugural foi presidida pelo desembargador Cláudio de Mello Tavares, que é presidente do TJ-RJ e também do tribunal misto. O colegiado que vai julgar Witzel é composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, além do presidente, que é o sexto desembargador. Os parlamentares, escolhidos por votação pelos 70 deputados estaduais, são: Alexandre Freitas (Novo), Chico Machado (PSD), Waldeck Carneiro (PT), Dani Monteiro (PSOL) e Carlos Macedo (Republicanos). Nenhum deles apoia Witzel.

Os desembargadores, escolhidos na segunda-feira, 28, por sorteio, são Teresa de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, Fernando Foch e Inês da Trindade. Uma das primeiras funções dessas dez pessoas será decidir se aceitam ou não a denúncia contra Witzel. Se houver empate, o voto de desempate será do presidente do Tribunal Especial Misto. Caso a denúncia seja aceita, o processo prosseguirá, tendo o prazo de 120 dias para ser concluído. Para que Witzel seja cassado são necessários sete votos a favor do impeachment, no julgamento final. Se a cassação for aprovada, o ex-juiz perderá definitivamente o cargo e o vice Cláudio Castro (PSC), que atualmente é governador interino, se tornará o titular.

*Com informações do Estadão Conteúdo