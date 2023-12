Deputado estadual lidera corrida eleitoral para a Prefeitura de Osasco, aponta Paraná Pesquisas

Gerson Pessoa, colega de partido do atual prefeito Rogério Lins, é o primeiro colocado nos dois cenários apresentados pelo levantamento; gestões municipal e estadual são bem avaliadas pelos eleitores da cidade

Divulgação/Alesp Gerson Pessoa (Podemos) ocupa atualmente o cargo de deputado estadual em São Paulo



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre a eleição para a Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, que ocorrerá no próximo ano. Foram analisados dois cenários, ambos liderados pelo deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), colega de partido do atual prefeito da cidade, Rogério Lins. Em segundo lugar aparece a vereadora Ana Paula Rossi (PL). O ex-prefeito Emídio de Souza (PT), o médico Elissandro Lindoso (Novo), mais conhecido como Dr. Lindoso, ex-presidente da Câmara Municipal, e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) também são listados no primeiro cenário da pesquisa. O segundo exclui Teruel, diminuindo a vantagem de Pessoa sobre Rossi em 1,2 ponto percentual (de 17,5% para 16,3%).

O Instituto Paraná também verificou o que os eleitores de Osasco pensam sobre os atuais governos municipal, estadual e federal. A gestão do prefeito Rogério Lins (Podemos) é aprovada por 83,4% dos osasquenses. Outros 14,1% o reprovam, e 2,5% não souberam ou não quiseram opinar. A administração é considerada ótima ou boa por 68,6% da população; 18,9% a classificaram como regular, e 11,1% avaliam o mandato de Lins como ruim ou péssimo. Reeleito em 2020, o atual prefeito não poderá concorrer ao Executivo municipal em 2024. Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 64,1% de aprovação em Osasco. A reprovação do ex-ministro chega a 31,2%, enquanto 4,7% não souberam ou não quiseram opinar. Tarcísio tem seu trabalho considerado bom ou ótimo por 47,5% dos osasquenses. Apenas 16,3% acham o governo estadual ruim ou péssimo, enquanto 33,5% o consideram regular.

Os eleitores de Osasco estão divididos sobre o primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A maioria (48,9%) aprova o trabalho do presidente, mas a fatia dos que o desaprovam (47,5%) está bem próxima. Os outros 3,6% não souberam ou preferiram não opinar. Sobre a avaliação do governo federal, 35,6% o consideram ótimo ou bom, 29,7% o acham regular e 33,4% assinalaram ruim ou péssimo. O instituto ouviu 644 eleitores entre os dias 15 e 17 de dezembro. A margem de erro é de 3,9 pontos percentuais. Com cerca de 743 mil habitantes, Osasco é a sexta cidade mais populosa do Estado de São Paulo, ficando atrás da capital paulista, de Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo e Santo André.

Veja como está a disputa para a Prefeitura de Osasco

Confira como os eleitores de Osasco avaliam os governos municipal, estadual e federal