Deputado Paulo Bilynskyj afirma que sala onde Bolsonaro está preso é inadequada

Parlamentar fez uma inspeção no local e afirmou que saúde do ex-presidente pode ser agravada pelo ambiente onde está preso

Segundo Paulo Bilynskyj, Jair Bolsonaro precisa cumprir a pena de 27 anos de prisão em casa. São dois motivos: a saúde frágil do ex-presidente e a inadequação da sala onde ele está preso. “Ao lado do quarto em que ele fica preso 22 horas por dia existe uma unidade de refrigeração, que faz barulho constante. Isso é tortura com relação à saúde dele”, disse.

Um vídeo divulgado pelo STF em 22 de novembro, data em que Bolsonaro levado à Superintendência da Polícia Federal, mostra que o ex-presidente está preso numa sala de 12 metros quadrados, com frigobar, ar-condicionado e televisão.

O deputado relatou preocupação com o quadro de saúde de Jair Bolsonaro e ressaltou que sintomas como soluços e hipertensão estariam sem tratamento adequado na unidade. “O presidente precisa de exames médicos, precisa de intervenção médica. O médico acabou de entrar para fazer a visita com ele. Eu tenho muita preocupação. Ele é uma pessoa extremamente forte, deixou claro que a aprovação do PL para a redução de pena dos presos políticos era algo necessário. Era o desejo dele, o objetivo dele é que essas pessoas estejam em casa. Ele está disposto a se sacrificar por essas pessoas”, afirmou.

Moraes faz novas exigências

A defesa de Jair Bolsonaro entrou com novo pedido de prisão domiciliar humanitária. Segundo os advogados, Bolsonaro teve pneumonia recentemente, além de sofrer sequelas da facada que levou em 2018. A defesa também aguarda uma autorização do ministro para duas cirurgias do ex-presidente: uma na hérnia e outra no aparelho digestivo.

O ministro determinou que seja feita uma perícia da saúde de Bolsonaro num prazo de 15 dias. Moraes ainda disse que “os exames médicos apresentados pela Defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há três meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica”.