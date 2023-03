Deputado pede explicações sobre financiamento da comitiva de Lula à China

Kim Kataguiri (União-SP) questiona custos da viagem, motivos para inclusão de líderes sindicais no grupo e se lideranças viajarão em avião da Força Aérea Brasileira

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula viaja à China no próximo domingo, 26, acompanhado de ministros e empresários



O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) protocolou um requerimento nesta nesta quinta-feira, 23, solicitando explicações ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a respeito do financiamento da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China e a participação de centrais sindicais na viagem. No Requerimento de Informação (RIC) n° 544/2023, o parlamentar questiona se a comitiva presidencial ao país asiático inclui líderes sindicais; se as lideranças viajarão em avião da Força Aérea Brasileira; quais os custos para levar os sindicalistas ao país; se as despesas serão pagas pela União; e qual o motivo de incluir o líderes de sindicato na comitiva. Em nota, Kim Kataguiri afirma que “a participação de líderes de sindicatos gera dúvidas acerca de favorecimentos ilícitos”. “Vale ressaltar que essas viagens são custeadas pela União e o mau uso do dinheiro público pode ensejar ato de improbidade administrativa”, pondera. Segundo o deputado, ao ser questionado sobre o custeio da viagem à China, o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, disse que “isso está sendo resolvido com o governo”. O site da Jovem Pan tentou contato com o Ministério das Relações Exteriores e com a CUT a respeito do assunto, mas não teve retorno até a publicação da matéria.