Lula mantém encontro com Xi Jinping na China para próxima terça

Presidente foi diagnosticado com uma pneumonia leve após passar por exames nesta quinta-feira, 24; mandatário retomou agenda na tarde desta sexta e viaja no domingo ao país asiático

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Inicialmente, a viagem da comitiva aconteceria neste sábado, 25, mas foi adiada para o domingo, 26



O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, marcado para acontecer na próxima terça-feira, 28, em Pequim, está mantido. A informação foi confirmada pelo site da Jovem Pan junto a integrantes do Palácio do Planalto. Segundo apurou a reportagem, mesmo com o adiamento da viagem do chefe do Executivo ao país asiático por problemas de saúde, a reunião vai acontecer. A expectativa é que a agenda entre os representantes dos dois países inclua temas como agronegócio, comércio, reindustrialização, tecnologia e inovação e mudanças climáticas. O chefe do Executivo também deve se encontrar com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve após passar por exames no hospital Sírio Libanês de Brasília na noite desta quinta-feira, 23. Ele não precisou ficar internado e já retornou para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Inicialmente, a viagem da comitiva aconteceria neste sábado, 25, mas foi adiada para o domingo, 26, em função do quadro de saúde. “O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no Hospital-Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, afirmou, em nota, o Planalto. O médico oficial do presidente, o doutor Roberto Kalil Filho, esteve em Brasília para avaliar a situação de Lula. Segundo a assessoria de imprensa dele, não será necessário a permanência do médico no Distrito Federal. É previsto que um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente seja emitido ainda nesta sexta.