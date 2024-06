Bolsonaristas pediram que os brasileiros considerados foragidos fossem recebidos como ‘exilados políticos’

Monstagem/Reprodução Jovem Pan Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel Van Hattem (NOVO-RS) afirmaram que não houve ação para resolver trâmites burocráticos



Deputados brasileiros que estiveram na Argentina para tratar do caso dos foragidos do 8 de janeiro negaram ter feito qualquer pedido formal ao governo de Javier Milei para recebê-los como refugiados políticos. Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel Van Hattem (NOVO-RS) afirmaram que não houve ação para resolver trâmites burocráticos. Além dos parlamentares mencionados, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também esteve presente na Argentina. Os bolsonaristas pediram que os brasileiros considerados foragidos fossem recebidos como “exilados políticos”. Eduardo Bolsonaro fez diversas publicações em suas redes sociais enquanto estava na Argentina, alegando que há uma perseguição aos críticos de Lula no Brasil. A advogada Carolina Seabra, que representa alguns dos condenados pelos ataques, afirmou que representou os foragidos. A Polícia Federal está listando os mais de 60 brasileiros condenados ou investigados que estão na Argentina. Os pedidos de extradição do grupo serão encaminhados ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) até a próxima semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os foragidos que deixaram o Brasil alegando perseguição política buscavam refúgio na Argentina, pedindo autorização para moradia, trabalho, estudo e acesso a serviços públicos. Condenados ou investigados pelos ataques de 2023 quebraram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram para a Argentina ou Uruguai, sendo solicitada a inclusão deles na difusão vermelha da Interpol.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA