Deputados da oposição denunciam Janones à PGR por suposta ‘rachadinha’

Deputado federal do Avante foi gravado revelando esquema de devolução de dinheiro para pagar despesas de campanha; ele nega irregularidades

Gilmar Félix/Câmara dos Deputados Evento de lançamento. Dep. André Janones (AVANTE - MG)



O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) protocolou nesta terça-feira, 28, uma notícia-crime contra o colega André Janones (Avante-MG) por suposta corrupção em seu gabinete. O documento, endereçado à Procuradoria Geral da República (PGR), denuncia Janones por peculato, falsidade ideológica eleitoral e improbidade administrativa e conta com a assinatura de outros 46 parlamentares. Bilynskyj adiantou ainda que a oposição já prepara nova denúncia contra Janones no Conselho de Ética da Câmara. “São denúncias gravíssimas e que podem levá-lo à inelegibilidade. Queremos uma investigação séria e célere para que o culpado seja devidamente responsabilizado.”

Como noticiado pela Jovem Pan, em 5 de fevereiro de 2019 o deputado foi gravado por seu ex-assessor, revelando um esquema de devolução de parte do salário dos servidores para pagar despesas de campanha. O parlamentar teria utilizado a verba para cobrir um déficit de R$ 675 mil em suas contas pessoais, tendo vendido casa e carro e utilizado dinheiro de poupança e Previdência para financiar sua participação na corrida eleitoral. Com as investigações sendo iniciadas, Janones negou qualquer envolvimento com corrupção. “Mais áudios sendo divulgados e, com eles, a história real vindo à tona. A história: eu (quando ainda não era deputado) disse para algumas pessoas (que ainda não eram meus assessores) que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história”, disse o parlamentar do Avante em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).