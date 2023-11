PL vai pedir cassação de Janones após áudio vazado sobre suposta rachadinha

Deputado federal do Avante teria solicitado dinheiro a seus assessores para ajudar a pagar despesas de sua campanha

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Gravação foi feita em fevereiro de 2019



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou por meio das redes sociais que conversou com o líder do Partido Liberal (PL), deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), para garantir que o PL acione o Conselho de Ética da Câmara e o Supremo Tribunal Federal (STF) contra André Janones. “Acabei de conversar com o líder do PL, deputado Altineu, para que seja apresentada no Conselho de Ética uma representação contra o André Janones pela prática da rachadinha em seu gabinete, ou seja, corrupção”, diz a publicação. “Além disso, a oposição também apresentará uma notícia-crime a PGR acerca dessa situação. Sua cassação é só uma questão de tempo”, complementa. Como mostrou o site da Jovem Pan, a decisão vem após um áudio revelado pelo portal Metropóles nesta segunda-feira, 27, no qual Janones solicita aos seus assessores da Câmara que repartam o salário para pagamento de suas despesas pessoais. Essa suposta prática, conhecida como rachadinha, configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade. A verba solicitada teria sido utilizada para cobrir um rombo de R$675 mil em despesas pessoais do deputado federal. “Eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar R$10 mil, eu vou ganhar R$25 mil, né, líquido. Só que o Mário os R$10 mil é dele líquido, e eu, dos R$25 mil, vou usar R$15 mil eu vou usar para as dívidas que ‘ficou’ de 2016”, diz Janones no áudio. A gravação foi feita em 5 de fevereiro de 2019 pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, em reunião com os funcionários recém-empossados.