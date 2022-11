‘Deputados se sentiram ameaçados a falar sobre processo eleitoral’, diz Lincoln Portela

Declaração do deputado federal do PL foi feita durante o programa Prós e Contras, da Jovem Pan

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Deputado federal Lincoln Portela participou nesta quinta-feira, 3, do programa Prós e Contras



O deputado federal Lincoln Portela (PL-MG) afirmou nesta quinta-feira, 3, que os parlamentares “se sentiram ameaçados a fala sobre o processo eleitoral”. A declaração foi dada durante o programa Prós e Contras, da Jovem Pan. Durante análise sobre as manifestações dos caminhoneiros nas rodovias do país, o deputado disse que a culpa é do “ativismo social” que existe no Brasil. “Os parlamentares que puderam participar indiretamente, que puderam não ir para as ruas juntamente com aqueles manifestantes que democraticamente fizeram o seu trabalho, evidentemente nós tivemos que ter uma certa prudência até por pedido das nossas lideranças maiores para que não sofrêssemos retaliações e não pudêssemos continuar com a maioria no Congresso“, iniciou. “Porque indiretamente nos sentimentos um tanto quanto ameaçados nesse contexto. Então uma ameaça as instituições democráticas é algo muito complexo”, acrescentou.