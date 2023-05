Dias Toffoli recebe alta após ser internado com Covid-19

Ministro deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na quarta-feira, 17; ele deve continuar com a recuperação em casa

Caroline Antunes/Agência Brasil Magistrado saiu do hospital no sábado, 20, e deve continuar a recuperação em casa



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Eleitoral (STF), recebeu alta hospitalar após ser internado com diagnóstico de Covid-19. O magistrado saiu do hospital no sábado, 20, e deve continuar a recuperação em casa. A informação foi confirmada pela assessoria da Corte. “O ministro do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli teve alta hospitalar neste sábado (20) e continuará a se recuperar em casa”, diz o comunicado. Como o site da Jovem Pan mostrou, Toffoli foi internado em uma Unidade de Terapia Semi-Intensiva (UTI) no hospital DF Star, em Brasília, na quarta-feira, 17. De acordo com a assessoria, ele passava bem e estava sendo tratado com antiviral e sintomáticos.