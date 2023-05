Ministro Dias Toffoli é internado com Covid-19 em Brasília

Magistrado foi internado na noite desta quarta-feira, de acordo com comunicado do gabinete dele

Rosinei Coutinho/SCO/STF O ministro Dias Toffoli, do STF, em sessão no plenário da Corte



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Eleitoral (STF) foi internado com diagnóstico de Covid-19, na noite desta quarta-feira, 17, no hospital DF Star, em Brasília. Segundo sua assessoria de imprensa, embora a necessidade de internação, ele passa bem e está sendo tratado com antiviral e sintomáticos. A divulgação sobre o estado de saúde do ministro foi divulgada pelo seu gabinete por meio de nota na manhã desta quinta-feira 18. O hospital DF Star também emitiu nota informando que não há previsão de alta do ministro.