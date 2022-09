Diferença entre Lula e Bolsonaro cai para 6 pontos e é a menor desde março, mostra pesquisa BTG/FSB

Petista ainda é o líder, mas caiu para 41%; Bolsonaro subiu para 35%

Montagem Jovem Pan: ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diferença entre Lula e Bolsonaro é de seis pontos



A diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) caiu seis pontos percentuais. É o que aponta a pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 12, a menor diferença desde março, quando foi divulgado o primeiro levantamento. O petista lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com 41%, dois pontos a menos que a pesquisa anterior, divulgada na semana passada. Bolsonaro, por sua vez, subiu de 34% para 35% e continua na segunda colocação. Em março, Lula liderava com 43% e Bolsonaro tinha 29%. Ciro Gomes (PDT) aparece em seguida, com 9%. O pedetista oscilou um ponto para cima. Quem também somou mais um ponto foi Simone Tebet (MDB), que agora aparece com 7%. Considerando a margem de erro, ambos estão tecnicamente empatados.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe D’Avila (Novo) estão com 1%. Os demais candidatos somam, juntos, 1%. Ainda de acordo com a pesquisa, 3% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos candidatos; brancos e nulos somam 2%; e não souberam ou não opinaram, 1%. Pelo menos 2 mil eleitores foram ouvidos pelo Instituto FSB, por telefone, entre os dias 9 e 11 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06321/2022. O custo foi de R$ 128.957,83.