Dilma Rousseff apresenta boa recuperação em hospital de Xangai

Internação da ex-presidente ocorreu na última sexta-feira (21), após uma crise de pressão alta

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A expectativa é que ela receba alta nos próximos dias.



A ex-presidente Dilma Rousseff “responde bem” ao tratamento que está recebendo em um hospital de Xangai, na China, afirmou uma nota à imprensa divulgada pela equipe da ex-presidente na madrugada desta terça-feira (25). Ela foi internada devido a uma crise de pressão alta, e os médicos diagnosticaram uma neurite vestibular, que é uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio. A expectativa é que ela receba alta nos próximos dias.

A internação de Dilma ocorreu na última sexta-feira (21), após uma crise de pressão alta. Atualmente, a ex-presidente ocupa a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como NDB, uma instituição financeira que faz parte do grupo dos Brics. Seu mandato à frente do banco está programado para se estender até 2030.

