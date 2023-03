Dino descarta atuação da PF em área externa ao aeroporto de Brasília na volta de Bolsonaro

Ministro afirmou que corporação não tem competência legal para atuar nos arredores do local

Foto: Isaac Amorim/MJSP Segundo Dino, a segurança nos arredores é de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira, 28, que a Polícia Federal fará a segurança dentro do aeroporto de Brasília na quinta-feira, 30, durante a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. A fala aconteceu durante participação em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ao ser questionado por um parlamentar se não poderia determinar que a PF também cuidasse da segurança do entorno, para evitar “um novo 8 de janeiro”, o ministro disse que a corporação não tem competência legal. “A Polícia Federal não pode fazer a segurança externa do aeroporto. Mas se o senhor ler a Constituição verá que a PF faz a segurança aeroportuária”, disse Flávio Dino. Segundo ele, a segurança nos arredores é de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. “A PF agirá de acordo com a lei. Não posso aceitar seu pedido e desrespeitar a lei”, acrescentou.

Na segunda-feira, 27, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, encaminhou ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como à Polícia Federal e ao governo do Distrito Federal, para que a segurança no aeroporto de Brasília seja intensificada para a chegada do ex-presidente. A Jovem Pan News já havia antecipado, com exclusividade, o retorno do político. Apesar do bilhete já ter sido emitido, o ex-chefe do Executivo deve fazer uma avaliação no dia do embarque. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato.