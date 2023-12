Dino e Gonet são aprovados pela CCJ do Senado; indicações vão ao plenário

Ministro da Justiça recebeu 17 de 27 votos favoráveis, enquanto subprocurador teve o aval de 23 integrantes da comissão

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Flávio Dino, Paulo Gonet e Senador Davi Alcolumbre durante Sabatina



O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi aprovado para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por 17 votos favoráveis de 27 parlamentares nesta quarta-feira, 13, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. O procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonet, que participou de forma simultânea da sabatina da CCJ, obteve 23 votos favoráveis de 27 membros da comissão, para ocupar o cargo máximo na Procuradoria-Geral da República (PGR). Agora, as indicações seguem para o plenário do Senado. Para serem aprovados para assumirem os cargos, os indicados devem obter 41 votos favoráveis do 81 senadores.