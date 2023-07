Dino, Lira, Pacheco e outras autoridades se solidarizam a Alexandre de Moraes após ataque em aeroporto na Itália

Ministro da Justiça classificou o ocorrido como ‘comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro’; presidente da Câmara declarou que liberdade de expressão não justifica ‘agredir, ofender e desrespeitar’

TON MOLINA/FOTOARENA//ESTADÃO CONTEÚDO - 28/06/2023 Flávio Dino chamou de "criminoso" os ataques contra Alexandre de Moraes



Nas redes sociais diversas autoridades se solidarizaram com Alexandre de Moraes após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ter sido hostilizado por três brasileiros no aeroporto de Roma. O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou o ocorrido como “comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso”. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que as agressões foram “antidemocráticas” e afirmou confiar em uma investigação para que os responsáveis respondam na Justiça. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, declarou que não é possível permitir que o ocorrido se repita. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados disse que “é inaceitável que se use o argumento de liberdade de expressão para agredir, ofender e desrespeitar”. Já Rodrigo Pacheco, que presidente do Senado, chamou os xingamentos a Moraes de “aviltante às pessoas, às instituições e à democracia”.

Dois homens e uma mulher foram identificados pela Polícia Federal como suspeitos de terem abordado Moraes no aeroporto. Alex Zanatta Bignotto prestou depoimento em Piracicaba neste domingo, 16, e negou ter feito “qualquer xingamento” ao ministro ou à família dele. Já Andreia Mantovani, mulher de Bignotto, e o pai dela, Roberto Mantovani Filho, tinha viagem marcada e, por isso, serão ouvidos na terça-feira, 18.

Confira as manifestações nas redes sociais

Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos, em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias ? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser “elite” mas não tem a educação mais elementar. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 15, 2023

Democracia se faz com debate e não violência. — Arthur Lira (@ArthurLira_) July 15, 2023

Todos os lados precisam colaborar para que o antagonismo fique no campo das ideias e das ações legítimas. Se a Nação, ainda dividida, não é capaz de substituir o ódio pelo amor, que o faça ao menos pelo respeito. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 15, 2023

A democracia é o território da convivência de divergências e nós, como democratas, não admitiremos que o discurso de ódio encontre espaço no nosso país. — Jaques Wagner (@jaqueswagner) July 15, 2023