Dino vai abrir investigação sobre post em apoio a Bolsonaro em perfil da PRF

Perfil da PRF do Sergipe no Instagram pediu doações ao ex-presidente

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/04/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino



O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a pasta abrirá investigação sobre uma publicação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em rede social da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Sergipe nesta quinta-feira, 29. Um post do órgão no Instagram pediu doações a Bolsonaro por meio de Pix e divulgou um QR Code para as transferências junto ao logo da PRF. Depois, a publicação foi apagada e a unidade estadual da PRF alegou que foi alvo de invasão na rede social. “Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos”, escreveu Dino no Twitter.

Bolsonaro é julgado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por contestar o sistema eleitoral durante reunião com embaixadores em 2022. Na sessão desta quinta-feira, 29, pode ser determinada sua inelegibilidade até 2030.