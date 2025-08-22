Direita sem Bolsonaro? Centrão avalia nomes para 2026

Durante um jantar entre líderes dessa federação e governadores presidenciáveis, como Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, foi consenso que a narrativa da família está se tornando desgastada

A política brasileira está passando por um momento de transição, marcado pelo enfraquecimento da influência da família Bolsonaro. Este fenômeno tem sido observado por diversas lideranças de centro, que veem uma oportunidade para a emergência de um novo líder de centro-direita. A jornalista Vitória Abel, que acompanha de perto os bastidores de Brasília, destacou que esse enfraquecimento está diretamente relacionado a recentes vazamentos de mensagens e ao impacto negativo do tarifaço do presidente americano Donald Trump. Além disso, a narrativa envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também tem contribuído para essa percepção de declínio.

Lideranças do centrão enxergam neste cenário uma chance para que um novo protagonista de centro-direita surja no cenário político. O nome de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, tem sido amplamente mencionado como uma possível liderança emergente. A recente formação da Federação União Brasil e Progressistas, que agora possui a maior bancada do Congresso Nacional, é vista como um movimento estratégico que pode influenciar significativamente a escolha de um candidato de centro-direita para as eleições de 2026. Durante um jantar entre líderes dessa federação e governadores presidenciáveis, como Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, foi consenso que a narrativa da família Bolsonaro está se tornando desgastada.

No entanto, ainda há uma certa cautela em se afastar completamente de Jair Bolsonaro devido à sua base de apoio considerável. A situação política é complexa, pois, apesar do desgaste evidente, Jair Bolsonaro ainda mantém cerca de 30% do eleitorado brasileiro. As constantes ameaças da família Bolsonaro, como as feitas por Eduardo Bolsonaro contra líderes do Congresso, têm gerado desconforto e tensão. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que não trabalha sob ameaças, destacando a delicada situação política atual. Enquanto isso, a direita busca se reorganizar, com figuras como Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado ganhando destaque como possíveis lideranças para o futuro.

Com informações de Victoria Abel

