Gleisi defende que petistas, incluindo ela e Haddad, sejam candidatos em 2026

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta sexta-feira (22) que todos os petistas com cargo no governo sejam candidatos nas eleições de 2026. Isso inclui ela própria e também, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A possibilidade de Haddad ser candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado pelo Estado é cogitada há alguns meses. O ministro tenta afastar essa possibilidade, mas há uma pressão interna no partido para que ele seja candidato para ajudar o PT e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o eleitorado paulista.

“Defendo que todos que possam ser candidatos sejam candidatos. Essa é uma eleição muito importante. Todos os que já foram às urnas e tiveram cargos eletivos e estão no governo, defendo que se desincompatibilizem e sejam candidatos”, disse Gleisi, em entrevista à CNN Brasil. E afirmou: “O nome do Haddad é muito forte em São Paulo e, com certeza, sendo candidato a governador, seria um palanque forte para Lula. E é um nome que também tem viabilidade para disputar o Senado. O partido tem feito essa discussão.”

