Diretor da Conab é destituído após irregularidades em leilão de arroz importado

O Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento (Consad) confirmou em resolução publicada no site da companhia a destituição do diretor executivo de Operações e Abastecimento, Thiago José dos Santos. A decisão foi deliberada por unanimidade em reunião extraordinária do colegiado realizada nesta terça-feira (25). A diretoria de operações liderada por Santos era a responsável pela operação e pelo edital do leilão de compra pública de arroz importado anulado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades. O despacho do Consad é assinado pela presidente do colegiado, Iracema Ferreira de Moura, e entra em vigor a partir de hoje. O colegiado é responsável pelas deliberações quanto à diretoria executiva da empresa pública. A destituição de Santos do cargo deve ser publicada no Diário Oficial da União.

O pedido de saída do diretor foi feito ao colegiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que compartilha a gestão da Conab com o Ministério da Agricultura. O afastamento de Santos era aconselhado pela Casa Civil e por órgãos de controle do governo e cobrado pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), após “inconsistências” no edital de sua responsabilidade serem apontadas. Santos é ligado a um dos empresários que intermediaram o maior volume de lotes arrematados no leilão anulado, Robson Luiz de Almeida França, presidente da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso (BMT) e sócio proprietário da Foco Corretora. A Controladoria Geral da União (CGU) apura suspeitas de conflito de interesse, tráfico de influência e favorecimento no leilão.

