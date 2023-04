Do Centrão, deputado federal Cláudio Cajado será relator do arcabouço fiscal na Câmara

Expectativa é que o deputado alinhe o texto com o presidente da Câmara

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 22/12/2022 Cajado em audiência na Câmara dos Deputados



O deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) foi escolhido o relator na Câmara do projeto de Lei Complementar (PLP) 93/2023, que define o novo arcabouço fiscal, enviado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 19, pelo governo federal. O projeto limita o crescimento das despesas da União, podendo variar de 0,6% a 2,5% ao ano, dependendo da arrecadação, mas exclui dessa regra outros gastos, que poderão ultrapassar o limite definido. Cajado é filiado ao PP há cinco anos e foi vice-líder do governo Bolsonaro. Antes, sua carreira política foi baseada no DEM, e hoje é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PL-AL). Na última campanha presidencial, apoiou o PT na Bahia. Pelo seu perfil político, parlamentares próximos acreditam que Cajado deve elaborar um relatório alinhado com o presidente da Câmara, sem muitas alterações com a proposta original do governo. Lira já disse que espera a aprovação do arcabouço na Câmara até o dia 10 de maio. Depois, o texto segue para análise no Senado.