Lula diz que precisa negociar com oposição no Congresso para aprovar pautas do governo

Presidente da República fez aceno ao Legislativo durante seu discurso no lançamento do Plano Plurianual Participativo

Reprodução/TV Brasil Presidente Lula (PT) durante discurso no lançamento do Plano Plurianual Participativo



Nesta quarta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do lançamento do Plano Plurianual (PPA) Participativo e da instalação do Conselho de Participação Social (CNPS) em evento realizado pela Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Durante a cerimonia, Lula afirmou que a negociação com o Congresso Nacional será necessária para aprovar medidas do governo, em uma sinalização de que não será fácil o caminho de aprovar as pautas do Executivo no parlamento. Nesta semana, o Governo Federal enviou ao Legislativo a proposta do novo arcabouço fiscal. O presidente disse que o momento é de dialogar e que é normal negociar pautas: “O deputado não é obrigado, se ele não é do partido do governo e nem da base do governo, a aceitar aquilo que o presidente põe. Ele pode querer outra coisa. É normal que ele queira outra coisa, normal que ele queira negociar e normal que, se a gente quiser aprovar, a gente tem que negociar”.

Lula ainda polemizou ao declarar que tem certeza de que, ao apresentar o PPA participativo ao Congresso Nacional, enfrentará resistência à medida no Legislativo: “Vocês podem ficar certos de que, quando apresentar a proposta no Congresso Nacional, vai ter discurso de gente dizendo que a gente está afrontando o Congresso Nacional e de que a gente não quer respeitar o Congresso Nacional. A gente vai ter que contar porque que nós estamos fazendo isso daqui”. O Plano Plurianual orienta os investimentos federais de 2024 a 2027. O programa criado pelo governo busca ampliar e estimular a participação da sociedade, representada por entidades, movimentos sociais e sindicatos, na elaboração da estratégia orçamentária dos próximos quatro anos.

*Com informações da repórter Paula Lobão