Documento apreendido pela PF aponta que grupo de espionagem tinha Rodrigo Pacheco como alvo

Arquivo indica que a organização ‘C4’, composta por civis e militares, estaria envolvida em atividades criminosas sérias, incluindo espionagem e homicídios encomendados

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pacheco expressou seu repúdio à intimidação de autoridades e solicitou que as investigações sejam conduzidas de forma rigorosa



Um documento apreendido pela Polícia Federal durante a sétima fase da Operação Sisamnes revela os serviços prestados pelo grupo C4, que se autodenomina “Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos”. Segundo a PF, essa organização, composta por civis e militares, estaria envolvida em atividades criminosas sérias, incluindo espionagem e homicídios encomendados. Os preços cobrados pelos serviços do grupo eram variados: R$ 50 mil para alvos considerados “normais”, R$ 100 mil para deputados, R$ 150 mil para senadores e R$ 250 mil para ministros do Judiciário. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi citado nas anotações, e as investigações visam esclarecer se os valores se referiam apenas a espionagem ou se incluíam outros tipos de serviços, como execuções.

O arquivo também destaca a presença de uma equipe especializada em tecnologia da informação, além de um grupo de inteligência e armamento pesado. Os custos com “garotas e garotos de programa”, materiais de disfarce e drones também foram mencionados. Pacheco expressou seu repúdio à intimidação de autoridades e solicitou que as investigações sejam conduzidas de forma rigorosa. Na operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro ordens de monitoramento eletrônico e seis mandados de busca e apreensão em estados como Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Esta nova fase da investigação foca nos responsáveis pelo assassinato do advogado Roberto Zampieri, que foi morto em 2023 em Cuiabá.

Entre os detidos está Anibal Manoel Laurindo, apontado como o mandante do crime, e o coronel reformado Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, que teria atuado como intermediário. Também foram presos Antônio Gomes da Silva, suspeito de ser o executor dos disparos, e Hedilerson Fialho Martins Barbosa, que atuava como instrutor de tiro. Outras quatro pessoas receberam medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos