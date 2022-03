Doria elogia Leite e endossa carta que pede a permanência do gaúcho no PSDB

Governador de SP não havia assinado documento e afirma que foi porque presidente do diretório estadual falava por todos

Mister Shadow/Estadão Conteúdo João Doria e Eduardo Leite disputaram as prévias do PSDB para a eleição presidencial



O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que endossa a carta de lideranças do PSDB que pede a permanência do governador gaúcho, Eduardo Leite, no partido. O nome de Doria não constava entre os signatário do documento quando foi publicado, na última sexta, 18. “Em relação à carta, eu pedi que o nosso presidente do Diretório Executivo de São Paulo, Marco Vinholi, assinasse. Nós queremos que o Eduardo Leite permaneça no PSDB. Quando assina o presidente, ele assina em nome de todos nós”, afirmou Doria, durante entrevista coletiva neste domingo, 20.

Doria e Leite disputaram as prévias do PSDB para a eleição presidencial de 2022. O paulista venceu e será o candidato da legenda ao Palácio do Planalto. Desde então, Leite negocia com outras legendas, como o PSD, para trocar de partido e também concorrer à presidência. Doria ainda fez elogios a Leite. “Um bom governador, uma boa gestão à frente do seu governo. Jovem, competente, sério. Esperamos que o Eduardo Leite tenha um final de semana de reflexão e que esse apelo toque seu coração. Ele tem 21 anos de filiação ao PSDB, e que ele possa tomar a decisão de permanecer no PSDB, onde é querido e respeitado”, disse o governador de São Paulo. O governador gaúcho disse em suas redes sociais que se sentiu mobilizado pela carta, mas que ainda tomará uma decisão sobre o assunto.