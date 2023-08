Duda Salabert e Nikolas Ferreira trocam empurrões após discussão na CPMI

Tumulto teve início após governistas acusarem o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA), de romper acordo para aprovação de requerimentos

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO DF - REUNIÃO-ABERTURA-CPMI - POLÍTICA DF - REUNIÃO-ABERTURA-CPMI - POLÍTICA - O deputado federal Nikolas Ferreira, durante reunião de abertura da CPMI, realizada na cidade de Brasília, DF, nesta quinta-feira, 25.



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) trocaram empurrões na sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, nesta quinta-feira, 3, quando parlamentares discutiam quais requerimentos seriam colocados para votação em bloco. O tumulto teve início após a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) subir o tom de voz e acusar o presidente da CPMI, Arthur Maia (União-BA), de romper acordo feito entre os parlamentares e favorecer interesses de opositores. Entre as alegações, os governistas apontavam que foram retirados os requerimentos para solicitar relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua mulher, Michelle. Além disso, eles também alegavam que Maia rompeu o acordo ao incluir pedido de convocação do fotógrafo Adriano Machado, da agência Reuters, para depor sobre a cobertura jornalística dos atos de janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo