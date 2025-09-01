Eduardo Bolsonaro critica candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto em 2026

Segundo o deputado federal licenciado, governador de São Paulo não representa o perfil desejado pelos bolsonaristas, uma vez que não se posiciona de forma contundente contra o establishment político

Mario Agra/Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo



Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, manifestou sua opinião sobre a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ao Palácio do Planalto em 2026. Segundo ele, Tarcísio não representa o perfil desejado pelos bolsonaristas, uma vez que não se posiciona de forma contundente contra o establishment político. Apesar de reconhecer as qualidades e a administração do governador, Eduardo acredita que a base de apoio a Jair Bolsonaro anseia por um candidato com uma postura mais combativa.

Essas declarações surgem em um contexto em que a candidatura de Tarcísio começa a ganhar força, especialmente considerando que Jair Bolsonaro se encontra inelegível até 2030. Eduardo ressaltou que, embora tenha um certo respaldo popular para se candidatar, sua prioridade é apoiar a candidatura de seu pai, Jair Bolsonaro, nas próximas eleições, a não ser que surja a necessidade de sua própria participação na disputa.

Além de Tarcísio, Eduardo mencionou outros nomes que podem ser considerados na corrida eleitoral, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Ele defendeu que a presença desses candidatos de direita não deve ser vista como um obstáculo para os eleitores que apoiam a agenda bolsonarista, mas sim como uma diversificação das opções disponíveis. Por fim, Eduardo Bolsonaro revelou que ele e sua família estão dispostos a deixar o PL caso Tarcísio decida se filiar ao partido. Essa possibilidade foi levantada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e reflete as movimentações políticas em torno das candidaturas para as próximas eleições.

*Reportagem produzida com auxílio de IA