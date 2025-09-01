Jovem Pan > Notícias > Política > Eduardo Bolsonaro critica candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto em 2026

Eduardo Bolsonaro critica candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto em 2026

Segundo o deputado federal licenciado, governador de São Paulo não representa o perfil desejado pelos bolsonaristas, uma vez que não se posiciona de forma contundente contra o establishment político

  • 01/09/2025 21h54
Mario Agra/Câmara dos Deputados O deputado federal Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo

Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, manifestou sua opinião sobre a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ao Palácio do Planalto em 2026. Segundo ele, Tarcísio não representa o perfil desejado pelos bolsonaristas, uma vez que não se posiciona de forma contundente contra o establishment político. Apesar de reconhecer as qualidades e a administração do governador, Eduardo acredita que a base de apoio a Jair Bolsonaro anseia por um candidato com uma postura mais combativa.

Essas declarações surgem em um contexto em que a candidatura de Tarcísio começa a ganhar força, especialmente considerando que Jair Bolsonaro se encontra inelegível até 2030. Eduardo ressaltou que, embora tenha um certo respaldo popular para se candidatar, sua prioridade é apoiar a candidatura de seu pai, Jair Bolsonaro, nas próximas eleições, a não ser que surja a necessidade de sua própria participação na disputa.

Além de Tarcísio, Eduardo mencionou outros nomes que podem ser considerados na corrida eleitoral, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Ele defendeu que a presença desses candidatos de direita não deve ser vista como um obstáculo para os eleitores que apoiam a agenda bolsonarista, mas sim como uma diversificação das opções disponíveis. Por fim, Eduardo Bolsonaro revelou que ele e sua família estão dispostos a deixar o PL caso Tarcísio decida se filiar ao partido. Essa possibilidade foi levantada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e reflete as movimentações políticas em torno das candidaturas para as próximas eleições.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

