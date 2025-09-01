Barroso garante 7 de Setembro tranquilo mesmo durante julgamento de Bolsonaro

Presidente do STF reforça que Independência do BRASIL deve ser celebrada por todos os grupos políticos com respeito e civilidade, independentemente do contexto político.

Foto: Antonio Augusto/STF Ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que as comemorações do 7 de Setembro devem ocorrer normalmente



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que as comemorações do 7 de Setembro devem ocorrer normalmente, mesmo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado, que começa nesta terça-feira (2). “É a data da Independência do BRASIL que deve ser comemorada com alegria por liberais, por conservadores e por progressistas. Não há nenhuma razão para haver nenhum tipo de tensão no século XXI”, declarou Barroso durante evento no Rio de Janeiro.

O ministro enfatizou a importância de conviver de forma civilizada e respeitar opiniões divergentes. “Quem é conservador deve defender os seus pontos de vista, quem é progressista deve defender os seus. Ter respeito e consideração pelo outro não significa abrir mão de suas próprias convicções. Alternância do poder é uma bênção”, pontuou.

Barroso, que encerra seu mandato como presidente do STF no próximo dia 28 de setembro, avaliou o período de maneira positiva, destacando avanços importantes, ainda que menos visíveis, como iniciativas para inclusão de gênero e raça, compromisso com questões climáticas e maior acesso à informação. “São mudanças com menos apelo, mas importantes para o Judiciário”, concluiu o ministro. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado começa nesta terça-feira (2) na Primeira Turma do STF.