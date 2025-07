Eduardo Bolsonaro promete ‘novidades’ dos EUA após apoio de Trump ao pai

Deputado licenciado agradece declaração do presidente norte-americano e diz que ação não será ‘a única’ vinda dos Estados Unidos sobre a política brasileira

Joyce N. Boghosian/Casa Branca Eduardo Bolsonaro cumprimenta Donald Trump durante encontro na Casa Branca em 2019



O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu nesta segunda-feira (7) à publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Em suas redes sociais, Eduardo afirmou que a manifestação de Trump “não será a única novidade” vinda dos EUA.

“Muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos EUA neste próximo tempo”, escreveu Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março. “Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. Apoiem a nota de Donald Trump na Truth Social e demais redes.” A declaração veio horas após Trump afirmar em sua rede social que Bolsonaro é alvo de uma “caça às bruxas”.

O líder republicano criticou os processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro, chamando-os de perseguição política. Segundo Trump, o julgamento de Bolsonaro deveria ocorrer “nas urnas”, e não nos tribunais. “Tenho acompanhado, assim como o mundo inteiro, enquanto vêm atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano”, disse Trump. “Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo.” O ex-presidente dos Estados Unidos ainda prometeu atenção ao caso: “Estarei observando muito atentamente a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores.”

Bolsonaro agradece e critica STF

Jair Bolsonaro também comentou a fala de Trump. Ao blog do jornalista Kennedy Alencar, o ex-presidente afirmou que o norte-americano é o “maior chefe de Estado do mundo” e que sempre houve simpatia mútua entre os dois. Em seguida, pelas redes sociais, Bolsonaro voltou a criticar os processos conduzidos pelo STF: “É uma aberração jurídica (lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”, declarou. O ex-presidente teve os compromissos públicos cancelados para o mês de julho após orientação médica de repouso absoluto.

Jair Bolsonaro se tornou réu após a Primeira Turma do STF aceitar, por unanimidade, denúncia da Procuradoria-Geral da República que o acusa de envolvimento direto em articulações para abolir o Estado Democrático de Direito. As acusações incluem incitação ao golpe de Estado e outros crimes relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. As penas somadas podem ultrapassar trinta anos de prisão.

A declaração de Trump reacendeu a tensão entre o governo brasileiro e a ala conservadora internacional, com Eduardo Bolsonaro prometendo articulações vindas dos EUA nos próximos dias.