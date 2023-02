Eduardo Girão deixa o Podemos e se filia ao Novo

Parlamentar será o primeiro senador da história do partido

Leopoldo Silva/Agência Senado Eduardo Girão chegou a disputar pelo Podemos a eleição à presidência do Senado Federal



O senador Eduardo Girão deixou o Podemos e se filiou ao Partido Novo. A informação foi confirmada pela legenda nas redes sociais. “O Novo tem orgulho de dar as boas-vindas ao senador Eduardo Girão, o primeiro senador da história do partido”, diz mensagem compartilhada no Twitter. “Girão compartilha dos valores que o NOVO defende, e que são fundamentais para construirmos um país melhor: a ética, a transparência, o apreço pelas instituições e a busca pela prosperidade de todos os brasileiros. Juntos, vamos lutar por políticas que garantam o progresso e o desenvolvimento do País. Com este novo reforço, o Novo está ainda mais pronto para mudar os rumos do Brasil”, completa a mensagem. Com a filiação, Eduardo Girão será o único integrante do Novo no Senado Federal. Na Câmara, a bancada da sigla reúne três parlamentares: Adriana Ventura (NOVO-SP), Gilson Marques (NOVO-SC) e Marcel van Hattem (NOVO-RS). O senador chegou a disputar pelo Podemos a eleição à presidência do Senado Federal, mas retirou a candidatura em apoio a Rogério Marinho (PL-RN), que recebeu votos de 32 dos 81 senadores e ficou em segundo lugar no pleito.