Girão retira sua candidatura e anuncia apoio a Marinho para a presidência do Senado

‘Que você possa ser a renovação aguardada por milhões de brasileiros’, disse o senador ao declarar voto no colega

Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Girão anunciou apoio ao candidato Rogério Marinho para a Presidência do Senado



O senador Eduardo Girão (Pode-CE) retirou sua candidatura à disputa para a presidência do Senado Federal nesta quarta-feira, 1. Durante discurso como candidato ao cargo, atualmente ocupado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que concorre à reeleição, ele anunciou voto no senador Rogério Marinho(PL-RN). “Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo que eu eu penso e proponho, mas que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa Casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do cenário do Brasil. Rogério Marinho meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre”, afirmou o senador.

Primeiro a discursar entre os concorrentes, Girão havia defendido temas como o fortalecimento do diálogo na Casa, a realização de votação aberta para a eleição da Mesa Diretora – o que vai contra o regimento interno -, a apreciação de ao menos um projeto de lei proposto por cada senador por ano e a consolidação de um “Senado mais próximo da população”. “A decisão que tomaremos será determinante para que os brasileiros tenham um sopro de esperança. para que voltemos a ter um equilíbrio entre os Poderes”, acrescentou o parlamentar. Como a Jovem Pan mostrou, a Câmara e o Senado Federal realizam eleições para suas respectivas Mesas Diretoras, quando serão escolhidos os presidentes, vice-presidentes, secretários e suplentes. A Câmara tem como candidatos o atual presidente Arthur Lira (PP-AL), que disputa a reeleição, o deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) e o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).