Eduardo Leite denuncia Jean Wyllys por homofobia no Ministério Público

Decisão acontece após publicação do ex-deputado sobre o governador e a manutenção das escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul

WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A denúncia foi feita na quarta-feira, 19, após um bate-boca entre os políticos no Twitter



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), entrou com uma denúncia no Ministério Público contra o ex-deputado federal Jean Wyllys por declarações homofóbicas. A denúncia foi feita na quarta-feira, 19, após um bate-boca entre os políticos no Twitter. O governador usou a própria rede social para anunciar que ingressou com a representação “falas preconceituosas e discriminatórias”: “A exemplo do que fiz quando fui atacado com declarações homofóbicas por Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro”, justificou Leite na publicação. “Quando Jean Wyllys dispara ataques a uma decisão que tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tentar associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, devo entrar com uma representação. Fiz essa representação para que seja apurada essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos. (…) Não interessa se é da direita ou da esquerda, o que importa é que homofobia, preconceito e discriminação não podem ser tolerados”, afirmou o governo, em vídeo divulgado.”

O bate-boca entre os políticos teve início com uma publicação de Wyllys criticando a decisão de Eduardo Leite de manter o programa de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, após decisão contrário do governo federal. “Que governadores heteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”, escreveu o ex-deputado, que foi prontamente respondido por Leite: “Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância”, disse o governador.

A exemplo do que fiz quando fui atacado com declarações homofóbicas por Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro, decidi ingressar com representação contra Jean Wyllys pelas falas preconceituosas e discriminatórias contra mim. Entenda no vídeo a seguir. pic.twitter.com/3RpsfoeCPs — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 20, 2023