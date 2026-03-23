Eduardo Leite diz ter ‘respeito e admiração’ pela decisão de Ratinho Jr

O governador do Paraná reafirmou ainda que está ‘à disposição’ para a candidatura à presidência

Reprodução/Jovem Pan Governador do RS e pré-candidato à Presidência da República, Eduardo Leite (PSD)



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD – RS), fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (23) se manifestando sobre a desistência de Ratinho Júnior (PSD – PR) em se candidatar à presidência do Brasil. “Recebi com respeito e admiração a manifestação do governador Ratinho Jr. sobre sua decisão de permanecer como governador até o final do seu mandato, abrindo mão de disputar a presidência neste ano”, escreveu Leite.

O governador elogiou o aliado e disse que ele sabe o melhor a se fazer. “Um dos melhores governadores do país, sabe melhor do que nenhum de nós as razões que o levam a esta decisão, e nos cabe apoiá-lo e desejar que tenha ainda mais sucesso daqui para frente”, completou.

Leite afirmou ainda que está à “disposição de liderar este projeto” e escreveu que busca seguir por um centro democrático, oferecendo “um novo caminho” aos brasileiros.

O governador do Rio Grande do Sul acredita na vitória do PSD nas eleições presidenciais e diz estar pronto para assumir o cargo de candidato ao pleito. “O PSD pode ganhar estas eleições, e estou pronto e com muita energia para estar à frente desta alternativa diferente e fora da polarização”. Tenho certeza de que seremos muito ajudados nessa missão pelo governador Ratinho Jr”, finalizou o Leite.

Desistência de Ratinho Jr.

Ratinho Júnior desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira. “O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano”, diz o texto. “Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano”, acrescenta.

O texto diz que a decisão foi tomada na noite deste domingo (22) após “profunda reflexão com sua família”. “Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná.”, diz a nota. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi informado nesta segunda.

Para concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Com a saída de Ratinho da corrida, a decisão do PSD para quem será seu candidato à presidência fica entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.