Eduardo Paes anuncia série de mudanças na equipe de governo para 2025

Partido dos Trabalhadores (PT) foi o primeiro a receber indicações, com três cargos importantes; nova equipe também contará com Édson Menezes na Integração Governamental e Leandro Matielli na Casa Civil

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes foi reeleito como prefeito do Rio de Janeiro



O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta sexta-feira (13) uma série de mudanças na equipe de governo do município, que entrarão em vigor em 2025. O Partido dos Trabalhadores (PT) foi o primeiro a receber indicações, com três cargos importantes. Adilson Pires, que já foi vice-prefeito e atualmente ocupa a Secretaria Municipal de Assistência Social, será o novo titular da pasta de Direitos Humanos e Igualdade Racial. A vereadora reeleita Tainá de Paula também fará parte da nova equipe, retornando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Além disso, o PT assumirá a Fundação Parques e Jardins, com Ricardo Pinheiro sendo nomeado como o novo secretário responsável pela instituição.

O prefeito decidiu manter alguns secretários em suas funções, como Helena Werneck, que continuará à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Outros nomes que permanecem em seus cargos incluem Renan Ferreirinha na Educação, Daniel Soranz na Saúde e Máina Celidonio nos Transportes. Cláudia Secin seguirá na Mobi-Rio, enquanto Maria Sílvia assumirá a Secretaria de Projetos Estratégicos. Osmar Lima será o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, e Guilherme Scheleder continuará à frente da Secretaria de Esportes. Andrea Richet permanecerá na Fazenda, e Lucas Padilha será remanejado para a Cultura.

A nova equipe também contará com Édson Menezes na Integração Governamental e Leandro Matielli na Casa Civil, ambos em funções remanejadas. Luiz Ramos Filho será o responsável pela Defesa dos Animais, enquanto Sidney Levy assumirá a Invest.Rio. Diego Vaz ficará à frente da Conservação, e Rosemary Carvalho continuará na Controladoria Geral do Município. Jorge Arraes será remanejado para a Comlurb, e Wanderson Santos assumirá a Secretaria de Infraestrutura. Por fim, Jessik Trairi também será remanejada, com sua função ainda a ser definida.

