Nunes Marques vota contra pedido de Bolsonaro para retirada de Moraes do caso do suposto golpe; placar é de 9 a 0

O ministro Kassio Nunes Marques, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), se posicionou contra a solicitação do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado da relatoria dos casos que envolvem a tentativa de golpe de 2022 e os eventos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Até o momento, todos os votos dos ministros têm seguido a mesma linha de raciocínio, restando apenas a manifestação de André Mendonça. Em sua argumentação, Kassio Nunes Marques destacou que o afastamento de um juiz só é necessário se ele ou pessoas ligadas a ele tiverem um interesse direto no desfecho do processo, o que não se aplica ao caso em questão.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, já havia rejeitado um pedido semelhante de Bolsonaro em fevereiro, afirmando que as alegações apresentadas não configuravam situações que comprometessem a atuação de Moraes. A defesa de Jair Bolsonaro sustentou que Alexandre de Moraes seria uma das principais vítimas das investigações em curso. No entanto, Barroso reafirmou que a mera alegação de que Moraes seria alvo das ações não é suficiente para justificar seu afastamento da relatoria. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou em concordância com a posição de Barroso, enfatizando que os ataques se dirigem às instituições e não a uma pessoa específica.

