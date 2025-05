Eduardo Paes lidera com folga a disputa pelo governo do RJ e venceria no 1º turno, aponta Paraná Pesquisas

Atual prefeito soma 57% das intenções de voto; na corrida para o Senado, Flávio Bolsonaro é o primeiro colocado em todos os cenários, e Cláudio Castro aparece tecnicamente empatado com Benedita da Silva

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, já manifestou sua intenção de disputar o governo estadual no ano que vem



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece como favorito disparado na disputa pelo governo do Estado em 2026, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (27) pelo Instituto Paraná Pesquisas. Se a eleição fosse hoje, Paes venceria no primeiro turno com 57% das intenções de voto no cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Na segunda colocação está o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), com 10,4%, seguido pelo deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 8,3%. O médico e influenciador Ítalo Marsili registra 1,6%. Brancos, nulos ou nenhum somam 16,7%, e 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente, Eduardo Paes também lidera com 7,6%. O governador Cláudio Castro (PL), que está no segundo mandato e, portanto, não pode se candidatar novamente, aparece com 4%. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 1%, completa a lista dos mais citados. Nesse cenário, 80,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de maio, com 1.680 eleitores de 58 municípios do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%.

Disputa ao Senado

A pesquisa também simulou três cenários para a eleição ao Senado. Em todos eles, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera com intenções de voto que variam entre 38,8% e 40,2%. No primeiro cenário, Benedita da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 27,2%, seguida por Clarissa Garotinho (União), com 18,4%. Alessandro Molon (PSB) tem 15,1%, Anielle Franco (sem partido), 14,5%, Pedro Paulo (PSD), 13,7% e Carlos Jordy (PL), 11,3%.

No segundo cenário, Benedita da Silva se mantém em segundo (26%), e Cláudio Castro surge com 23,4% — ou seja, estão tecnicamente empatados. Os demais candidatos mantêm desempenho semelhante. No terceiro cenário, Benedita registra 27,4%, e Clarissa, 19%. Molon, Anielle e Pedro Paulo continuam com desempenho próximo ao dos outros cenários, e o senador Carlos Portinho (PL) aparece com 6,5%.

Avaliação do governo Cláudio Castro

A gestão do governador Cláudio Castro é desaprovada por 49% dos eleitores do estado, enquanto 46% dizem aprovar. A avaliação negativa (ruim ou péssima) soma 35,1%, e 26,9% avaliam a administração como ótima ou boa. Para 36% dos entrevistados, o governo é regular.

Veja os gráficos apontados pela pesquisa

Governo do RJ

Senado (três cenários)

Avaliação do governo Castro

*Com informações do Estadão Conteúdo