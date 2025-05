Paes recua sobre música ao vivo e venda de bebidas de garrafa na orla de praias do Rio

Após conversa com barraqueiros e quiosqueiros, prefeito revogou as novas regulamentações, mas estabeleceu regras específicas

éRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Além disso, os quiosques poderão utilizar nomes, desde que respeitem um padrão visual definido



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu revisar o decreto que regulamenta os quiosques nas praias da cidade, após receber diversas críticas. A nova medida permite novamente a venda de bebidas em garrafas de vidro e a realização de música ao vivo, mas com regras específicas para garantir a padronização e a fiscalização. Essa mudança visa organizar a ocupação da orla, embora tenha gerado descontentamento entre alguns grupos. Em uma reunião com representantes de quiosques e barraqueiros, Paes anunciou a reautorização da venda de bebidas em garrafas de vidro e a música ao vivo, que agora devem seguir diretrizes estabelecidas.

“O decreto tinha o objetivo de chamar esses concessionários ou permissionários para a responsabilidade das regras. Em relação aos barraqueiros, a única coisa nova nesse decreto é sobre a poluição visual. Isso virou uma verdadeira esculhambação. Eu conversei com os barraqueiros, e eles respeitaram e já agiram”, declarou Paes.

Além disso, os quiosques poderão utilizar nomes, desde que respeitem um padrão visual definido. Contudo, a proibição do uso de cadeiras na areia pelos barraqueiros permanece em vigor. A música ao vivo será permitida sob um sistema de autorregulamentação, com a Orla Rio responsável pela fiscalização. Em caso de descumprimento das novas regras, multas que variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil poderão ser aplicadas. O decreto, que foi publicado no dia 16 de maio, tinha como objetivo principal organizar a ocupação da orla, mas provocou protestos de ambulantes, especialmente em Copacabana.

O presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, reconheceu a importância de um debate mais aprofundado sobre o decreto. A vereadora Talíria Galliardo elogiou a decisão do prefeito de recuar, enquanto o vereador Leonel de Esquerda ressaltou o papel fundamental dos ambulantes na rotina da orla carioca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As novas diretrizes para a padronização dos nomes nas barracas estabelecem que as placas devem ter 40 centímetros de altura e 3 metros de largura, com fundo branco e letras pretas. Para garantir o cumprimento das normas, a Orla Rio implementará tecnologia de inteligência artificial para monitorar o volume do som nos quiosques. Reuniões futuras estão programadas para discutir propostas de monitoramento e fiscalização.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias