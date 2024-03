Eduardo Paes lidera pesquisa de intenções de voto para prefeitura do Rio de Janeiro

Pesquisa apresentou nomes de 10 pré-candidatos e também realizou entrevista com três possíveis cenários de segundo turno

Repdorução pesquisa RealTime BigData A RealTime ouviu 1000 pessoas, entre 22 e 23 de março e também apresentou três possibilidades de segundo turno na disputa pela prefeitura carioca



O pré-candidato Eduardo Paes (PSD) lidera a pesquisa estimulada para a prefeitura do Rio de Janeiro realizada pelo RealTime BigData, divulgada nesta terça-feira (26). Paes aparece com 40% das intenções de voto em pesquisa estimulada, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados. Alexandre Ramagem (PL) é o segundo colocado nas intenções de voto, com 13%, seguido por Tarcísio Motta (PSOL), escolhido por 9%. Martha Rocha (PDT) aparece na quarta posição, com 8% das intenções de voto, seguida por Otoni de Paula (MDB), escolhido por 6% dos entrevistados. Rodrigo Amorim (União) tem 4% e Pedro Duarte (Novo), 2%, empatado com Cyro Garcia (PSTU), que também aparecem com 2% das intenções de voto. Marcelo Queiroz (PP) tem 1% das intenções e Dani Balbi (PC do B) aparece com 0%. Brancos e nulos somam 7%.

A RealTime ouviu 1000 pessoas, entre 22 e 23 de março e também apresentou três possibilidades de segundo turno na disputa pela prefeitura carioca. Eduardo Paes foi escolhido por 55% dos eleitores contra Alexandre Ramagem, que teve 29% das intenções. No segundo cenário, Paes tem 64% contra Tarcísio Motta, que fica com 20%. Por fim, Paes foi escolhido por 58% dos entrevistados numa possível disputa contra Martha Rocha, que fica com 27%.